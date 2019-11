Milano AutoClassica, i giovani decretano edizione dei record

Quella che si è conclusa ieri è stata un'edizione da record di Milano AutoClassica, sia per presenza numerica (76.553 visitatori) sia per qualità di pubblico con una crescente affluenza di giovani appassionati e preparati. La sostanziosa nicchia dei 20-30enni - che si avvicinano al comparto proprio in eventi come Milano AutoClassica, dando linfa vitale al mercato del collezionismo di domani. Le oltre 3.000 vetture offerte in fiera, la grande soddisfazione da parte di tutti gli espositori, le vendite in ripresa e la copertura mediatica (più di 600 i giornalisti) sono stati i trend emersi nel corso dell'evento e confermati con il bilancio di fine Salone.



''Milano AutoClassica si conferma ogni anno di più l'occasione per fare un viaggio nel tempo dell'automobilismo - ha detto Andrea Martini, presidente di Milano AutoClassica - alla ricerca di quanto di più bello ed emozionante sia stato progettato, toccando con mano modelli iconici e rari, di cui alcuni mai visti prima. Il bagno di folla della nona edizione conferma che il collezionismo di vetture d'epoca sia un settore sempre più in espansione come confermano gli eccezionali dati di presenza di pubblico giovanile, una nicchia importante che noi desideriamo far crescere''.



Una importante novità della nona edizione - e vera e propria chicca per i collezionisti - è stata l'asta Auto Classiche e Youngtimer organizzata dal prestigioso specialista Wannenes con una quarantina di lotti, fra auto e motociclette storiche e da collezione. Come da tradizione, Milano AutoClassica,ha offerto una straordinaria carrellata delle più belle Ferrari GT, risalenti agli Anni '50, '60 e '70 rigorosamente selezionate in livree non comuni da Paolo Olivieri, Classic Car Advisor. Ammirate una 246 GTS verde smeraldo, una delle sole dieci 275 GTC Competizione prodotte, ma anche una 342 America carrozzata da Pininfarina nel 1951 in blu pavone; una 330 GTC nera, una 250 GT Pininfarina Cabriolet grigio canna di fucile e due straordinari modelli in colore celeste, una 250 Europa GT e una 246 GTS.



Retro Classics Stoccarda è tornata alla nona edizione di Milano AutoClassica, con i suoi partner premium allestendo una grande area espositiva con un'inedita selezione di vetture provenienti dalla Germania, mentre dalla elvetica Kessel Classic si è vista a Milano una Lancia Aurelia B24 America perfettamente ristrutturata. I marchi più prestigiosi hanno esposto i loro modelli su una superficie di 50mila metri quadrati , nel cuore della vetrina più elegante del settore: Abarth Club Milano (con Abarth 695 1.4 T-Jet col logo del 70 Anniversario), Alpine cars (con Alpine A110 S, Alpine A110 Pure, Alpine A110 Legende) Bentley Motors con Continental Gt e Continental GT Convertible), Bmw Auto Club Italia (con Bmw 2002 Cabriolet del 1973, Bmw M Roadster del 1997 e Bmw 503 Cabriolet del 1956), Jaguar (con Jaguar F Pace SVR), Land Rover (con Range Rover Sport Mild Hybrid), Lotus (con Elise 220 Sport, Elise CUP 250, Exige 350 Sport, Exige CUP 430 ed Evora GT410), McLaren (con McLaren GT e McLaren 600LT), Musei Ferrari (con Ferrari 125 S del 1947, Ferrari 250 GT Berlinetta ''Passo Corto, F2002 e Ferrari Monza SP1), Pagani con Zonda (Zonda Roadster, Zonda Cinque Roadster e Zonda F) e Porsche Classic Partner Milano Est. Molte anche le celebrazioni: Pagani Automobili ha festeggiato i 20 anni di Zonda esponendo anche 3 modelli unici, la Zonda Roadster, la Zonda Cinque Roadster e la Zonda F, mentre in occasione dei 90 anni della Scuderia Ferrari, i Musei del Cavallino hanno esposto tre auto straordinarie: la 125 S del 1947; la 250 GT Berlinetta Passo Corto disegnata da Pininfarina e la F2002 con 15 vittorie su 17 Gran Premi disputati. A sua volta Bentley Motors ha festeggiato il sui 100 anni con la Continental GT e la Continental GT Cabriolet. ASI, l'Automotoclub Storico Italiano, ha celebrato i 100 anni del noto atelier milanese Zagato, famoso per il suo design ricercato e innovativo, con alcune iconiche vetture esposte allo stand, tra cui l' Alfa Romeo 6C 1500 GS Testafissa del 1933.