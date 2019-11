Ford, Transit Custom è international van of the year 2020

Il Ford Transit Custom si aggiudica l'International Van Of The Year 2020 (IVOTY), il riconoscimento assegnato, ogni anno, al migliore veicolo commerciale, votato da una giuria composta da giornalisti specializzati, provenienti dai diversi paese europei. Anche il Ford Ranger sale sul gradino più alto del podio e si aggiudica l'International Pick-up Award 2020. Ford è ora il primo brand ad aver vinto per due volte l'International Van Of The Year e l'International Pick-up Award nello stesso anno, avendo compiuto la medesima impresa già nel 2013.



Il premio annuale IVOTY è stato assegnato al Transit Custom con le motorizzazioni Plug-In Hybrid ed EcoBlue Hybrid durante una cerimonia tenutasi a Lione, in Francia.



I giurati hanno premiato le diverse soluzioni elettrificate offerte sulla gamma Transit Custom, progettate per garantire una riduzione dei consumi e dei costi di gestione e l'ingresso al numero crescente di zone a traffico limitato, permettendo, in questo modo, alle aziende di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità continuando a lavorare con la massima efficienza.



Transit Custom Plug-In Hybrid ed EcoBlue Hybrid da una tonnellata e Transit EcoBlue Hybrid da 2 tonnellate, che si è aggiudicato il secondo posto, sono tre dei 14 veicoli elettrificati che Ford introdurrà, in Europa, entro la fine del 2020. Per Ford si tratta del sesto titolo IVOTY. Ranger, il pick-upbest seller in Europa e leader indiscusso da 4 anni in Italia ha convinto i giurati che gli hanno attribuito il biennale titolo IPUA, grazie al suo propulsore diesel EcoBlue 2.0, oggi più potente ed più efficiente in termini di consumi, e alle tecnologie di assistenza alla guida.