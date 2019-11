Arval Italia presenta il "Black Friday Weekend"

Cinque giorni in cui sarà possibile noleggiare un'auto con canone scontato fino al 50%, per un super Black Friday Weekend "prolungato": dal pomeriggio di venerdì 29 novembre e fino a martedì 3 dicembre. E' l'iniziativa messa in campo da Arval in occasione del Black Friday su alcune auto selezionate. Saranno 6 le categorie di veicoli tra cui scegliere, dalla citycar al crossover al grande suv. Tutte le offerte del Black Friday di Arval Italia si possono consultare sul sito: www.arval.it/black-friday.