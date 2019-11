All'aeroporto di Firenze inaugurata area rent-a-car rinnovata

E' stata inaugurata questa mattina l'area rent-a-car interamente rinnovata dell'aeroporto di Firenze. Il parcheggio, collegato al terminal con una navetta dedicata, dispone ora di 460 posti auto, 135 stalli per stoccaggio auto, uno stallo bisarche e 5 postazioni sosta per i taxi. Un edificio interamente ristrutturato ospita attività di accoglienza e informazione, mentre fuori si trovano le cabine check-in delle compagnie di autonoleggio per la riconsegna auto, e un locale che ospiterà un bar caffetteria.

"In nessun altro posto d'Italia si affittano macchine a medio e lungo termine così come nell'aeroporto di Pisa e di Firenze, ed era quindi doveroso offrire una sede più dignitosa", ha sottolineato Marco Carrai, presidente della società di gestione Toscana Aeroporti. "E' un ottimo esempio di collaborazione tra le imprese e il territorio, siamo davvero molto soddisfatti", ha commentato Massimiliano Archiapatti, presidente dell'associazione di categoria dell'autonoleggio Aniasa.

All'inaugurazione dell'area riqualificata, che ha visto anche il recupero e l'implementazione di un'area verde, hanno partecipato, fra gli altri, l'assessore al decoro urbano del Comune di Firenze Alessia Bettini, l'amministratore delegato di Toscana Aeroporti Gin Giani, e i consiglieri d'amministrazione di Corporacion America Airports, società che attraverso Corporacion America Italia detiene il 62,28% di Toscana Aeroporti.