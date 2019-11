Torino: a dicembre sosta a pagamento anche in giorni festivi

Navette 'Star' gratuite e parcheggio a pagamento nella zona blu centrale anche nei giorni festivi. Sono state deliberate oggi dalla Giunta comunale di Torino le misure per la viabilità nel periodo natalizio finalizzate - spiegano a Palazzo Civico - "a incentivare l'uso dei mezzi pubblici e a ridurre il più possibile il traffico delle auto nei giorni di massima congestione migliorando così la mobilità nella zona centrale della città".

In particolare dal 7 dicembre al 6 gennaio 2020, sarà esteso al sabato e nei giorni festivi, tranne il 25 dicembre, il servizio delle due Linee Star che potranno essere utilizzare gratuitamente. Inoltre, per favorire la rotazione delle auto, dall'8 al 22 dicembre la sosta a pagamento verrà estesa anche nei giorni festivi in tutte le zone blu del centro, le sottozone A.