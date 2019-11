Giro del mondo messicano Logar, trovata moto rubata a Catania

Riprenderà da Catania il giro del mondo del 21enne blogger messicano Bernardo Logar. I carabinieri del comando provinciale hanno infatti ritrovato la sua 'Rebecca', la Ktm 690 enduro R verde che gli era stata rubata due giorni fa davanti al B&b in cui alloggiava, vicino al Castello Ursino. La restituzione è avvenuta nella caserma del comando provinciale dell'Arma. La moto era nello storico rione San Cristoforo, priva della batteria, che è stata comprata da carabinieri. Gli investigatori ritengono che i ladri abbiamo desistito dal 'cannibalizzare' la Ktm probabilmente per la risonanza mediatica che ha avuto il suo furto. La notizia, infatti, era diventata virale su social network e siti con appelli per la ricerca del mezzo rubato e inviti alla restituzione della moto. Con la sua 'Rebecca' il messicano Logar, in due anni di viaggio, ha già attraversato due Continenti e percorso 130mila chilometri. Il suo programma prevede altri tre anni di viaggi e altri Continenti da visitare.