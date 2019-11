Per i suoi 70 anni, Vespa protagonista al Museo Nicolis

Riconosciuto come scooter cult in ogni continente, la Vespa in molti Paesi del mondo è anche sinonimo della Dolce vita italiana. Per celebrarne degnamente i 70 anni di storia, il Museo Nicolis di Villafranca di Verona ha realizzato una mostra che, lanciata il 16 novembre, sarà visitabile sino al 16 febbraio del 2020. L'allestimento, ideato con la collaborazione del Vespa Club d'Italia e la celebre Collezione "Vite da Vespa" di Marco Romiti, permetterà tra l'altro di ammirare i Trofei conquistati dai vespisti nelle loro attività sociali italiane ed europee. Uno su tutti il Trofeo del Turismo, pezzo unico, assegnato annualmente dal 1950 al 1969 al Vespa Club che nel corso dell'annata aveva svolto la maggiore attività turistica. "Veniva consegnato temporaneamente per la durata di un anno - spiegano dal Nicolis - e doveva essere restituito al Vespa Club d'Italia un mese prima del Congresso ordinario. All'atto della riconsegna il Trofeo veniva sostituito con un esemplare in scala ridotta che veniva conservato nella sede del Vespa Club premiato".



Tra i premi di maggior fascino da citare anche il Grand Prix d'Excellence, istituito al secondo congresso del Vespa Club d'Europa, a Parigi nel 1953, che veniva assegnato dal Comitato dei presidenti europei dei club alla compagine nazionale che aveva saputo organizzare la più importante manifestazione di propaganda vespistica.



Targhe e premi a parte, però, sono naturalmente le Vespa le grandi protagoniste della rassegna. Ci sono da vedere numerosi esemplari tra cui la 98 del 1946, la madre di tutte le Vespa, le Sport "6 giorni" del 1952 e del 1953, la 125 del 1952 coprotagonista nel del film di William Wyler "Vacanze Romane", con Audrey Hepburn e Gregory Peck.



Tanti, poi, i cimeli e gli oggetti da scoprire legati all'iconica due ruote della Piaggio.



Per chi, prima di visitare la mostra, posterà una foto a tema con gli hashtag #vespa70 ed #enricopiaggio, il Museo Nicolis riconoscerà una riduzione del biglietto d'ingresso da 12 a 9 euro. Un'opportunità che sarà estesa anche a chi si recherà al museo in Vespa.