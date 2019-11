Maltempo, predisposto 'dosaggio' tir su Autobrennero

A causa delle forti nevicate è stato predisposto un piano di interventi per l'autostrada del Brennero. In considerazione del numero piuttosto elevato di automezzi che percorrono quotidianamente l'arteria autostradale, la Direzione tecnica dell'A22 del Brennero, d'intesa con il Compartimento della Polizia Stradale del Trentino - Alto Adige e Belluno nonché con la Sezione di Polizia Stradale di Bolzano, ha preannunciato l'approntamento, dalle ore 21 del 15 novemnre e fino a cessate esigenze, di operazioni di rallentamento, con riduzione di carreggiata, dei veicoli in transito in direzione nord dal Comune di Salorno (al km. 117) a quello di Egna (al km. 105), prevedendo anche la possibilità di attuare un filtraggio dinamico dei mezzi commerciali in relazione all'evoluzione della situazione metereologica.

Come informa il Commissariato del governo, è stata inoltre convenuta l'intensificazione dei controlli di polizia nei tratti stradali e autostradali maggiormente esposti a situazioni di criticità, nonché la costante e tempestiva informazione all'utenza, da parte della Protezione Civile e del Servizio strade della Provincia Autonoma di Bolzano, in ordine alle condizioni metereologiche, raccomandando la massima prudenza e l'uso degli pneumatici invernali o delle catene. Particolare attenzione verrà prestata anche alla situazione metereologica della Val Pusteria, già colpita in questi ultimi giorni da pesanti disagi dovuti alla caduta di alberi sulle strade provinciali.