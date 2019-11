Usa jammer per disturbare allarme auto e rubare, arrestato

I carabinieri hanno arrestato un uomo di 36 anni, di origini algerine, scoperto a rubare dalle macchine in sosta in area Expo. L'uomo, per riuscire a frugare nelle vetture in sosta, aveva una specie di jammer, un telecomando usato per disturbare la frequenza del segnale di attivazione dell'allarme. I militari lo hanno visto mentre si avvicinava a una vettura appena arrivata nel parcheggio e dopo che il proprietario è sceso, ha attivato il dispositivo. Quando i carabinieri lo hanno fermato, lui si è scagliato contro di loro e ha provato a fuggire.

L'arresto è avvenuto nell'ambito di un servizio coordinato, disposto dal comandante provinciale Gianluca Feroce, nel centro storico nel corso del quale sono state identificate 200 persone. Altre tre persone sono state arrestate per spaccio e sei persone denunciate per atti contrari alla pubblica decenza e per evasione.