Opel Corsa, arriva il modellino in attesa del lancio

In attesa dell'arrivo nelle concessionarie tra pochi giorni, nuova Opel Corsa è già disponibile in scala 1:55 su Opel Collection. Come nel caso dell'originale, i progettisti di Majorette hanno fatto attenzione ai dettagli del modellino mantenendo le linee da coupé. I clienti possono scegliere tra quattro eleganti colori - Summit White, Orange Fizz, Peperoncino Red e Voltaic Blue - ognuno con tetto nero e coprispecchietti neri. La Corsa in miniatura costa 3,50 euro ed è disponibile su Opel Collection o presso i concessionari Opel.

Mentre i collezionisti possono disporre già della Opel Corsa modellino, i clienti potranno vedere l'auto dal 'vivo' il prossimo fine settimana. La sesta generazione di Opel Corsa con motori a combustione interna giungerà presso tutte le concessionarie sabato 16 e domenica 17 novembre.

La compatta 5 porte, lunga 4,06 metri, è disponibile con una dotazione di motori benzina e diesel particolarmente efficienti con livelli di potenza da 55 kW (75 CV) a 96 kW (130 CV). Opel Corsa è disponibile con sistemi di assistenza alla guida d'avanguardia, innovativi sistemi di infotainment e vanta un eccellente rapporto prezzo-prestazioni. Il modello d'ingresso comprende sistemi di assistenza alla guida come l'Allerta incidente con Frenata automatica di emergenza e Rilevamento pedoni, il Cruise Control, il Sistema di mantenimento della corsia e il Riconoscimento cartelli stradali. Inoltre la nuova edizione di questa auto è ordinabile dall'estate anche in versione elettrica Corsa-e.