Marche, 25 centauri per interventi nelle zone del sisma

Ci sono 25 motociclisti marchigiani della Federazione Motociclistica italiana tra i 300 atleti nella nuova associazione di volontariato, un progetto in collaborazione con il dipartimento di Protezione Civile, che assicura interventi in zone colpite da calamità altrimenti impossibili se non in moto. Campioni in pista e di solidarietà.

Intanto le Marche hanno quattro nuovi sportivi "ambasciatori naturali che raccontano la forza del territorio": sono i piloti del Tm Factory Team (Diego Monticelli, 25 anni, Teo Monticelli, 29 anni, di Osimo, Gioele Filippetti, 22 anni di Loreto e Lorenzo Papalini, 22 anni di Pesaro) che hanno vinto a ottobre a Pomposa (Ferrara) la prima edizione del "Trofeo delle Regioni di Supermoto" specialità off-Road, tra motocross e velocità.

Guidati dal team manager Alex Serafini sono stati ricevuti in Regione dal presidente Luca Ceriscioli e dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo, e omaggiati con maglie che hanno il simbolo del picchio sul cuore.