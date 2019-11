A Brescia e Vicenza aperti i Centri Certified Mercedes-Benz

Con l'apertura dei centri Certified Bonera di Brescia e Trivellato di Torri di Quartesolo, nei pressi di Vicenza, Mercedes-Benz avvia in Europa la nuova iniziativa riservata alla vendita di vetture usate e certificate dei marchi del gruppo, in strutture dedicati, totalmente indipendenti dai concessionari del nuovo. Entro la fine dell'anno saranno cinque i saloni in Italia, a cui se ne aggiungeranno altri sei entro il primo quadrimestre del 2020.



Questo programma punta su qualità e garanzie per conquistare la clientela della Stella in cerca di vantaggiose opportunità d'acquisto pari o assimilabili al nuovo. Declinata in tre brand, Mercedes-Benz Certified (auto e commerciali), Smart Certified (auto da città) e AMG Certified (modelli sportivi firmati dal marchio di Affalterbach), l'iniziativa punta a proporre veicoli controllati e garantiti, con chilometraggi massimi di 100.000 km per le Smart e 150.000 per Mercedes-Benz e AMG, di età non superiore ai 6 anni. Auto che si possono acquistare o prendere in noleggio a lungo termine, tramite la finanziaria del gruppo Merafina.



Un'opportunità, quest'ultima, particolarmente interessante per i modelli AMG perché prevede un'offerta di auto con un'anzianità massima di 18 mesi e percorrenze inferiori a 20.000 km. Inoltre, permette agli utilizzatori di guidare delle sportive esuberanti, evitando la compilazione del modulo F24 per il pagamento del superbollo. Il canone delle auto, infatti, comprende tagliandi, bollo e superbollo, oltre alle spese di manutenzione ordinaria.



Il coato? Per le AMG si va da 700 a 2.000 euro al mese, a seconda del modello, cifra a cui bisogna aggiungere un anticipo pari al 25% del prezzo di listino del nuovo della vettura scelta.



Il battesimo europeo dell'iniziativa sarà celebrato nei centri AMG d'Italia sabato 16 e domenica 17 novembre, con l'evento Driver/Pilot che permetterà di approfondire la conoscenza delle vetture preparate ad Affalterbach e di guidarle. Nell'occasione, saranno presentate in anteprima nazionale le nuove GLC 43 e 63, sia versione Suv sia Coupé, e la A 45 S da 421 Cv. La gamma Mercedes-AMG conta oggi ben 60 modelli, distribuiti tra 'performance car', 'sports car' e 'street legal race car': si va dalle compatte agli sport utility, passando per berline, station wagon, shooting brake, coupé, roadster e cabrio. Il tutto con un ventaglio di scelta di propulsori a 4, 6 e 8 cilindri, anche in versione 'mild hybrid', con potenze fra 306 e 639 Cv. Proprio al volante di una AMG pari al nuovo, una E53 Cabrio, abbiamo verificato la bontà qualitativa dell'offerta, in una breve prova che dal Centro Bonera ci ha portato al Trivellato.



Nel primo, all'apertura si conta una disponibilità di 700 auto certificate, di cui 150 Smart e 20 AMG. Nel secondo, al momento sono acquistabili circa 270 Mercedes-Benz, di cui 12 AMG.



"Questo programma è europeo e riguarda tutte le auto tra 0 e 6 anni e sino a 150mila chilometri - ha puntualizzato ad ANSA Massimiliano Luigi Gardoni, responsabile usato di Mercedes-Benz Italia -. Oggi in Italia Mercedes-Benz vende 60mila vetture nuove l'anno e circa 25.000 usate con garanzia. Puntiamo a consolidare i nostri volumi in questo secondo settore, offrendo più tranquillità al cliente e garanzie. Ne sono previste ben 12, dall'estensione della copertura da 1 a 4 anni che si aggiunge all'eventuale residuale del nuovo, alla sicurezza che le vetture abbiano superato 150 controlli e ripristini. Le macchine si possono vedere nei centri Certified che hanno una struttura dedicata con nuove figure specializzate e su internet, nel sito dedicato oltre che nelle principali piattaforme commerciali".