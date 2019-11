Fiamme in California distruggono sede noto restauratore auto

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Un disastroso incendio, assolutamente non legato a quelli che hanno devastato la California nei giorni scorsi, ha completamente distrutto ad Anaheim - nella parte meridionale dello Stato - il complesso della Benton Performance, un noto specialista del settore riparazioni e restauri auto d'epoca e da collezione. Secondo quanto riferisce il magazine Road & Track, che ha parlato con il titolare e con i responsabili dell'Anaheim Fire And Rescue, le fiamme hanno avuto origine da un pick-up Ford F-150 del 2016, che era pacheggiato a fianco dei capannoni, e da lì si sono rapidamente propagate all'intero edificio della Benton Performance. I danni, e non solo economici, sono ingenti: oltre a preziosi ricambi e parti staccate per il restauro di vetture d'epoca, sono bruciate completamente alcune Porsche da collezione, tra cui una rara 912 E, recentemente restaurata e pronta per essere ospitata in un museo, e diverse tra 356, 911 e 912 costruite tra il 1955 e il 1978. Ad alimentare le fiamme, che hanno provocato danni per oltre 3 milioni di dollari, anche la presenza di una collezione di cerchi ruota in Magnesio, un metallo che una volta incendiato raggiunge temperature altissime con effetti 'esplosivi' paragonabili a quelli che si verificano negli spettacoli pirotecnici. (ANSA)