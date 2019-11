Pirelli apre il “P Zero World” di Melbourne

L'atelier delle gomme Pirelli, "P Zero World", arriva in Australia a Melbourne. E' il quinto flagship store della P lunga che completa così il giro del mondo, dopo le aperture a Los Angeles (2016), Monaco di Baviera (2017), Montecarlo (2018) e Dubai (inizio 2019).

L'obiettivo è di aprire "altri cinque P Zero World nel mondo per arrivare a un totale di dieci negozi - spiega Giovanni Tronchetti Provera, Responsabile Prestige e Motorsport di Pirelli -. Stiamo lavorando negli Stati Uniti e in Cina per trovare l'apertura migliore per l'anno prossimo". Il concetto di P Zero World è stato spesso sintetizzato come "la boutique del pneumatico", un negozio dove si possono trovare i prodotti più esclusivi della gamma Pirelli oltre a servizi dedicati al mondo delle auto sportive e di lusso. "Rappresentano l'apice della nostra strategia retail e l'apertura di Melbourne è importante perché ci permette di essere in un mercato, quello australiano, dove il parco auto prestige conta oltre 50 mila vetture circolanti e nel 2019 sono state registrate 5 mila nuove sportive di altissimo segmento". In particolare, nell'area di Victoria si trova il maggior numero di immatricolazioni di vetture prestige: qui vengono acquistate una supercar su tre vendute nel Paese.

Il P Zero World di Melbourne è uno spazio di 1.200 metri quadrati, situato di fronte al principale centro commerciale della zona, con cinque ponti di sollevamento e servizi a disposizione del cliente, come il track expert (un tecnico capace di consigliare il miglior assetto per le diverse vetture), il car valet e l'auto di cortesia. Il negozio nasce dalla collaborazione con Mag Wheel Tyre, impresa familiare nata nel 2000 che da diversi anni collabora con Pirelli e che oggi registra una media di 40 auto servite al giorno. Il mix di vendita del negozio attualmente fa registrare il 34% delle vendite su pneumatici da 18 pollici in su, in linea con la strategia high value di Pirelli. L'evento di inaugurazione è stato preceduto da una parata di supercar - Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Bentley, Maserati - lungo le strade di Albert Park, l'area verde che una volta l'anno si trasforma nel circuito cittadino di Formula 1.

Nei P Zero World c’è l'intera offerta della P Lunga, compresi il "P Zero Trofeo R", pneumatico con omologazione stradale più performante della gamma, e le gomme Pirelli Collezione, progettate per tutelare l'originalità dei battistrada classici ma con tecnologie all'avanguardia. Ma c'è anche la storia dell'azienda, dall'arte dell'Hangar al calendario, fino alle collaborazioni con prestigiosi marchi del mondo, come Montblanc, MV Agusta, Puma, Roger Dubuis, Tecnorib. Nel segmento prestige Pirelli è leader con oltre il 50% del primo equipaggiamento (più di una supercar su due è gommata Pirelli) e fra le auto premium ha superato il 20% del mercato.