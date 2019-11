Grimaldi: ecco Grande Torino, nuova ammiraglia trasporto auto

E' la nuova ammiraglia per il trasporto di auto del Gruppo Grimaldi, la Grande Torino, battezzata stamani al porto di Civitavecchia. La nave, prima di sette unità gemelle di ultima generazione, è stata battezzata nel corso di una cerimonia nel cinquantesimo anniversario dall' avvio delle relazioni tra il gruppo partenopeo e Fca, quando la prima nave car carrier con la livrea "Grimaldi Lines" fu battezzata Warrington in omaggio alla Fiat UK la cui sede era nell'omonima città inglese. La "Grande Torino" realizzata dal cantiere cinese Yangfan di Zhoushan è lunga 199,90 metri e larga 36,45 metri con una stazza lorda di 65.255 tonnellate e una velocità di crociera di 19 nodi. Può trasportare circa 7.700 CEU (Car Equivalent Unit) o in alternativa 5.400 metri lineari di merce rotabile e 2.737 CEU.

Alla cerimonia di battesimo, condotta dal presentatore Massimo Giletti -madrina della nave la showgirl e conduttrice televisiva Cristina Chiabotto- hanno partecipato le autorità locali, il vertice della Supply Chain di Fiat Chrysler Automobiles, il top management del Gruppo partenopeo e la comunità portuale di Civitavecchia. "Diamo oggi il benvenuto alla nuova ammiraglia del nostro Gruppo per il trasporto di auto, che rappresenta un ulteriore e significativo passo in avanti nella direzione di una flotta sempre più ecofriendly , che garantisca un trasporto marittimo realmente sostenibile: la Grande Torino è infatti un'unità altamente tecnologica, dotata di motore a controllo elettronico e di sistemi all'avanguardia in grado di abbattere le emissioni inquinanti", ha detto Emanuele Grimaldi. "Il nome di questa unità richiama la città dove ha sede operativa Fiat Chrysler Automobiles, onorando così la lunga e fruttuosa partnership che ci lega da mezzo secolo a una delle più importanti case automobilistiche al mondo ", ha concluso l'AD del Gruppo.

A cornice della cerimonia, sulla banchina, erano schierate alcune delle novità di FCA, quali la Fiat 500X Sport, il Ducato di Fiat Professional, l'Abarth 595 esseesse, l'Alfa Romeo Stelvio, la Jeep Renegade e la Lancia Ypsilon Monogram. Tra l'altro, l'evento ricade nel cinquantesimo anniversario dall'avvio delle relazioni tra il gruppo partenopeo e FCA, quando la prima nave car carrier con la livrea "Grimaldi Lines" fu battezzata Warrington in omaggio alla Fiat UK la cui sede era nell'omonima città inglese. La Warrington fu impiegata sul collegamento tra l'Italia ed il Regno Unito trasportando auto Fiat destinate al mercato britannico. La Grande Torino opererà sul collegamento ro/ro settimanale del Gruppo Grimaldi tra il Mediterraneo ed il Nord America, principalmente per trasportare veicoli FCA. Servirà i porti di Gioia Tauro, Civitavecchia, Livorno, Savona (Italia), Valencia (Spagna), Anversa (Belgio), Halifax (Canada), Davisville, New York, Baltimora, Jacksonville, Houston (USA), Tuxpan e Veracruz (Messico).