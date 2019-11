Mercedes Actros premiato Sustainable Truck of the year 2020

In occasione della 23esima edizione di Ecomondo, Fiera Internazionale del Recyclinge della Green and Circular Economy, Mercedes-Benz Actros è stato premiato nella categoria 'Tractor' del 'Sustainable Truck of the Year 2020'. Un importante riconoscimento promosso dalla rivista specializzata 'Vado e Torno' giunto ormai alla quarta edizioneche viene dato ogni anno ai Veicoli Industriali e commerciali che più valorizzano i concetti alla base della sostenibilità ambientale. Con l'ultima generazione del motore sei cilindri in linea OM 471 omologato Euro 6d e le innovazioni tecnologiche che sono state sviluppate sul nuovo veicolo, il nuovo Actros fornisce la giusta risposta per un trasporto all'avanguardia, sicuro, connesso e sostenibile.



Il Sustainable Truck of the Year è un'iniziativa volta a premiare una concezione di sostenibilità e di efficienza intesa non solo come riduzione delle emissioni inquinanti allo scarico, ma anche come capacità di aumentare la sicurezza degli utenti della strada abbassando la soglia di rischio.



''Con il nuovo Actros, Mercedes-Benz Trucks consolida ulteriormente il proprio ruolo di leader in termini di sicurezza. Grande importanza riveste l'innovativo sistema Active Drive Assist - ha dichiarato Maurizio Pompei, ceo di Mercedes-Benz Trucks Italia - . Disponibile per la prima volta a bordo di un Veicolo Industriale, il sistema offre una guida parzialmente autonoma di livello 2 a tutte le velocità e, inoltre, fornisce assistenza all'autista controllando la marcia in senso longitudinale e laterale e intervenendo automaticamente sul sistema frenante e sull'acceleratore, mantenendo allo stesso tempo il veicolo all'interno della carreggiata''. ''L'Active Drive Assist che assiste attivamente la guida del conducente contribuisce ad aumentare gli standard in termini di sicurezza. È disponibile anche l'Active Brake Assist 5, il sistema di frenata di emergenza automatizzata che rappresenta l'unico sistema al mondo in grado di riconoscere i pedoni e gli ostacoli fermi ed in movimento sulla carreggiata - ha concluso Pompei - . La sicurezza del conducente e degli utenti della strada è davvero una priorità per noi e per questo, l'Active Brake Assist 5 sarà introdotto di serie su tutti i veicoli a partire dal 2020''.