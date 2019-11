FCA lancia Superammortamento per aziende e partite Iva

Con la campagna Super ammortamento il gruppo FCA offre interessanti opportunità di acquisto per chi utilizza l'auto per lavoro. Destinata alle aziende, alle ditte individuali, alle partite Iva, la nuova promozione durerà sino al 31 dicembre e prevede sconti per il nuovo che arrivano sino a 9.000 euro. La cifra massima viene decurtata per chi compra un'Alfa Romeo Stelvio: 5.000 euro di promozione secca più ulteriori 4.000 euro di Bonus Superammortamento sulle vetture in pronta consegna. Allo stesso modo, si potrà acquistare Jeep Compass o Fiat 500X, entrambe con un vantaggio cliente di 4.000 euro, cui sommare un ulteriore Bonus Superammortamento del valore rispettivamente fino a 3.000 euro e fino a 2.000 euro, sempre sulla pronta consegna.



Sul sito dedicato www.superammortamentofca.it è possibile visualizzare il valore del bonus di ciascun modello della gamma FCA, ed effettuare la richiesta del "Bonus Superammortamento" da utilizzare in concessionaria, che sarà inviato direttamente all'indirizzo di posta elettronica dell'utente.



"Il Gruppo FCA - sottolienano da Torino - si rivolge direttamente a imprenditori, aziende e liberi professionisti possessori di partita IVA offrendo loro l'esclusivo Bonus Superammortamento che, in assenza del super ammortamento fiscale sulle vetture, consentirà un vantaggio reale, concreto e trasparente sull'acquisto di un'auto Alfa Romeo, Jeep, Fiat, Lancia e Abarth entro la fine dell'anno e fruibile già in fase di acquisto. Un incentivo concreto e trasparente per la scelta di una nuova auto. Insomma, un approccio 'business to business' che tiene conto delle reali esigenze dei professionisti".