Truffa auto online, 31enne denunciato nel Reggiano

Un 31enne napoletano è stato denunciato per truffa dai Carabinieri di Reggiolo, nella Bassa Reggiana. L'uomo avrebbe raggirato un 24enne attraverso un sito online di compravendite di automobili. Aveva infatti pubblicato un annuncio per cedere la sua Fiat Grande Punto al prezzo di 1.800 euro, al quale il giovane si è subito mostrato interessato.

Hanno condotto così una trattativa via mail e quando è stata conclusa, l'inserzionista ha fatto presente che la sua vettura si trovava in Francia, dandogli così le coordinate di un fantomatico corriere. Dietro a quest'ultimo si nascondeva proprio lo stesso presunto truffare che ha chiesto e ottenuto dall'acquirente un vaglia postale per il pagamento dell'auto. Il giorno successivo ha chiesto ulteriori 500 euro necessari, a suo dire, di sbloccare il veicolo alla dogana. Solo a questo punto il ragazzo ha capito si trattasse di una truffa e ha così formalizzato la denuncia. Avviate le indagini, grazie agli indirizzi mail del 'venditore fantasma', i militari sono riusciti a risalire al responsabile.