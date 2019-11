Torna a Roma il weekend di test drive firmato Primerent

Per due giorni, il 16 e 17 novembre, Primerent, società di noleggio auto di alta gamma in Italia e Europa, aprirà le porte del suo showroom a Roma a tutti gli appassionati di auto che vogliono conoscere dal vivo le caratteristiche di guida delle auto Jaguar e Land Rover. Ogni test drive avrà una durata di 20 minuti, ma per consentire a tutti di apprezzare al meglio le peculiarità di queste auto, Primerent regala a coloro che partecipano al test drive un noleggio gratuito della durata di 24 ore. A disposizione ci sarà l'intera gamma dei due marchi inglesi.



I test drive si svolgeranno sabato 16 dalle 10.00 alle 19.00 e domenica 17 dalle 10.00 alle 17.00. Per partecipare e vivere un'esperienza di guida unica basterà registrarsi sul sito: https://www.primerentcar.com/it/test-drive-land-rover.htm.