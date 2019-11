Rally Italia Sardegna si fa in due: via a Olbia, poi a Alghero

Il Rally Italia Sardegna 2020 darà vita ad un'edizione senza precedenti. Per la prossima stagione infatti verrà proposto uno sdoppiamento della location tra Olbia ed Alghero. Durante l'ultima giunta sportiva svoltasi a Roma ieri presso la sede centrale dell'Automobile Club d'Italia è stata definita la soluzione inedita che riguarda l'appuntamento italiano del Fia World Rally Championship.

Il prossimo Rally Italia Sardegna quindi partirà da Olbia, che ospiterà la cerimonia inaugurale che darà il via alla prima parentesi della competizione. Poi si sposterà verso Alghero, dal 2014 cittadina ospitante, che rimarrà comunque il quartier generale dove proseguirà l'intero evento sportivo. Il Ris tornerà quindi alle origini, nella provincia orientale dell'Isola che ospitò le prime 10 edizioni della manifestazione.

Il Rally Italia Sardegna sarà una tappa centrale nel calendario del FIA World Rally Championship 2020: il giro di boa del campionato sarà dunque ancora in Sardegna, dal 4 al 7 giugno.