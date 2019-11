Ad Amatrice inaugurata la scuola intitolata a Sergio Marchionne

La scuola di Amatrice, il nuovo polo onnicomprensivo costruito dopo il sisma del 2016, è intitolata da oggi a Sergio Marchionne. "Ferrari è orgogliosa di tendere la mano a questi studenti onorando così la memoria di Sergio Marchionne" sottolinea il presidente, e presidente del gruppo Fca, John Elkann Fu Sergio Marchionne ad annunciare nell'agosto del 2016 la decisione di Ferrari di aiutare le popolazioni colpite dal terremoto mettendo all'asta, a Daytona, il cinquecentesimo esemplare di una 'LaFerrari', "una macchina molto speciale". Un impegno che si è poi concretizzato destinando alla scuola di Amatrice i 6,5 milioni del ricavato dell'asta. La scuola è già operativa, oggi la cerimonia, una festa, per darle un nome che la tenga legata alla memoria dell'ex ceo del gruppo Fca scomparso nel luglio del 2018. "Sergio - dice Elkann ai ragazzi della scuola di Amatrice - si domandava in che modo Ferrari potesse essere presente per dare speranza in momenti difficile in cui era importante pensare a guardare al futuro ed a ricostruire".

Ferrari: Elkann a ragazzi Amatrice,siate ottimisti su futuro

"Ci sarà nel futuro la stessa volontà di aiutarci in un percorso che per noi sarà lungo e difficile?". La domanda, di un bambino di 10 anni di Amatrice, è al presidente di Ferrari John Elkann nel giorno in cui il nuovo polo scolastico costruito dopo il terremoto viene intitolato alla memoria di Sergio Marchionne. "Non dovete pensare ad un percorso difficile. Bisogna essere ottimisti su ciò che il futuro ci riserva, e non aver nessuna paura", risponde Elkann indicando l'esempio di Sergio Marchionne, quello che l'ex ceo del gruppo Fca scomparso lo scorso luglio ha costruito nella sua vita dopo aver lasciato l'Italia da bambino per il Canada. E' l'occasione, per Ferrari, per sottolineare che proseguirà il rapporto che si è creato con la scuola (realizzata grazie all'idea di Sergio Marchionne di mettere la cinquecentesima 'LaFerrari' in asta, e devolvere così al progetto i 6,5 milioni di ricavato). L'azienda offrirà ora la possibilità ai migliori studenti di vivere una esperienza formativa a Maranello. Dopo un incontro nella grande palestra della scuola anche lo scoprimento di una targa nel giardino. E' un "legame", quello tra la scuola di Amatrice e Ferrari, sancito anche dal dono di un motore "uno dei simboli più significativi dell'azienda - sottolinea Ferrari - e cuore di ogni vettura del cavallino rampante". "Un motore pluripremiato, che ha vinto tantissimi premi: il migliore e più bel motore al mondo. Vogliamo - dice Elkann rivolgendosi ancora ai ragazzi della scuola - che questo motore resti qui per farvi ricordare che siete importanti per Ferrari e quanto voi potrete fare nel vostro futuro".

Elkann, nessun commento su fusione Fca-Psa

Nessun commento del presidente di Fca, John Elkann, sul futuro del gruppo e sul progetto di integrazione con Psa a margine dell'incontro ad Amatrice per intitolare alla memoria di Sergio Marchionne il polo scolastico costruito dopo il terremoto con 6,5 milioni di euro devoluti da Ferrari. Il presidente di Fca e Ferrari si è rivolto più volte ai ragazzi della scuola con un invito all'ottimismo, a costruire con passione il loro futuro. Ed ha indicato Marchionne come esempio di quanto è possibile costruire nella vita con impegno e passione. Ha preferito invece non rispondere ad una domanda sul nuovo percorso che sta costruendo oggi Fca per il futuro del gruppo.