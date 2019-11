Viabilità: Anas, riaperto svincolo Donoratico su Aurelia

Anas (Gruppo FS italiane) ha riaperto questa mattina lo svincolo di Donoratico, sulla strada statale 1 Aurelia dove sono in corso lavori di "risanamento profondo del piano viabile con realizzazione di asfalto drenante". Gli interventi, spiega una nota, proseguono ora in carreggiata nord tra gli svincoli di Donoratico e San Vincenzo, con transito regolato a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta. I lavori in corso riguarderanno complessivamente 13 km di carreggiata (8 km in direzione sud e 5 km in direzione nord) per un investimento di 4,9 milioni di euro.

Gli interventi rientrano nell'opera di manutenzione straordinaria della strada statale 1 Via Aurelia in Toscana, avviata negli ultimi tre anni da Anas al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e il livello di servizio dell'infrastruttura. Solo per il risanamento della pavimentazione, Anas, si legge nello stesso testo, "ha investito 70 milioni di euro sul tratto toscano della statale tra lavori ultimati, in corso e di prossimo avvio".

Gli interventi consistono, in particolare, "nella completa rimozione della vecchia pavimentazione, nel rifacimento ex novo della sovrastruttura stradale fino agli strati più profondi e nella realizzazione di asfalto drenante".