Mercedes concentra test high tech in 520 ettari a Immendingen

La cittadina tedesca di Immendingen, nel Baden-Wuerttemberg a 130 chilometri a sud di Stoccarda e a 40 chilometri a nord di Radolfzell sul Lago di Costanza, fino a poco tempo fa era nota solo per alcune attrazioni turistiche, come la Gasthaus 'Zur Flamme'.

Ma dallo scorso anno è diventata sinonimo stesso dell'eccellenza e della professionalità che un colosso come Mercedes ha deciso di 'concetrare' in un solo grande centro prove. L'impianto di Immendingen, frutto di 3 anni di lavoro, avrà un ruolo chiave nello sviluppo della mobilità del futuro incluso l'ulteriore sviluppo di propulsori alternativi come i modelli ibridi e gli elettrici del brand EQ con specifiche possibilità di test per i sistemi di assistenza futuri e le funzioni di guida automatizzata.

Mercedes sta attualmente creando circa 300 nuovi posti di lavoro a Immendingen che si aggiungeranno ai 250 collaboratori che sono quotidianamente impegnati su oltre 30 tipologie di test. ''I veicoli ad alta tecnologia richiedono prove ad alta tecnologia - ha detto Markus Schaefer, membro del consiglio di amministrazione di Daimler AG, responsabile della ricerca di Gruppo e dello sviluppo di automobili Mercedes-Benz - Il nostro Centro di Immendingen dispone di numerose strutture per collaudare e perfezionare le nuove tecnologie, inclusi i propulsori alternativi e i sistemi di assistenza alla guida''.

In questo vasto impianto . che occupa ben 520 ettari - sono state riprodotte strade ripide e strette come quelle delle Alpi, ampie autostrade a più corsie come nel Nord America, ed anche situazioni di traffico stop-and-go come nelle città europee e asiatiche. Il centro è stato costruito su un ex campo militare di proprietà dell'esercito tedesco ed è dotato delle più moderne tecnologie di gestione e di sicurezza. (un video lo descrive in tutti i dettagli: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=VY5VHiiuoXU).

Durante lo sviluppo del tracciato del percorso, è stato fatto un uso intensivo della topografia locale con i suoi diversi livelli e altitudini da 660 a 880 metri sul livello del mare. E non sono stati trascurati gli aspetti ambientali, lavorando a stretto contatto con le organizzazioni per la protezione dell'ambiente. Ad esempio, sul sito di Immendingen sono stati creati habitat per piante e animali con aree boschive e verdi. Inoltre, l'intero sito ha corridoi che consentono il passaggio di animali selvatici e per la corretta gestione dei prati vengono impiegati greggi di pecore.