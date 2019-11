Fiat 1100 Musone, ha 80 anni erede Balilla dal look imponente

E' l'autunno del 1939 e Fiat, nonostante il momento di grande difficoltà (Hitler ha invaso a settembre la Polonia), presenta la 1100, evoluzione della 508 C, a sua volta erede dell'iconica Balilla nata nel 1937.

Lo stile ricorda quello con il frontale arrotondato e la tipica griglia a cuore della 508 C, che era derivata dalla Topolino, ma viene impreziosito con un muso (anzi un 'musone', definizione che diventerà il nomignolo di questo modello) che si ispira alla Fiat 2800, cioè all'auto presidenziale che venne prodotta in poco più di 600 esemplari dal 1938 al 1944 e che venne utilizzata anche da Mussolini come vettura di rappresentanza. Il disegno di questo elemento caratterizzante - con otto doppie barre cromate orizzontali. di cui la superiore si estendeva all'indietro su ciascun lato del cofano - diede fin da subito un aspetto 'importante' alla 1100 che restava comunque un'auto spaziosa ma di piccola cilindrata (1.089 cc). Altri elementi che decretarono il successo di questa Fiat, e che ne hanno garantito la sopravvivenza anche a 80 anni di distanza presso i collezionisti, fu la disponibilità di 6 diversi stili di carrozzeria - berlina, berlina tetto completamente apribile, cabriolet, berlinetta sportiva, berlina a passo lungo e taxi - e una notevole robustezza d'insieme, con carrozzeria separata e telaio con longheroni a X. Da notare che pur essendo lunga poco più di 4 metri, nella versione a 5 posti (quella per taxi aveva gli strapuntini ed era caratterizzata da passo maggiorato) ancora oggi la Fiat 1100 aveva su strada una 'immagine' rassicurante e ben piantata sull'asfalto. Lo ribadirono non solo le versioni sportive derivate - come la celebre berlinetta Mille Miglia progettata dall'ufficio tecnico guidato da Dante Giacosa prima sulla 508 C e poi sulla sua erede - ma anche quelle impiegate dalla Polizia e dalle Forze Armate. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, nel 1948, la 1100 venne aggiornata nella meccanica e negli interni, con volante a due razze - invece dei precedenti tre - oltre ad una nuova strumentazione e nuovo arredo. Disponibile solo come berlina, berlina a passo lungo e taxi venne prodotta solo per un anno fino al 1949 quando venne sostituita dalla ultima evoluzione, la 1100 E, che portò nel 1953 al debutto della prima 1100 a scocca portante, la 1100/103.