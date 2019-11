Tesla con guida autonoma in autoscuola

Un'auto elettrica ad emissioni zero e con guida autonoma approda per la prima volta in una scuola guida per perfezionare le competenze acquisite durante i corsi sulle auto 'tradizionali'. E' quanto succede a Siena dove un'autoscuola, prima in Italia come sostenuto oggi in una conferenza stampa, ha scelto di dotarsi di una Tesla Model 3 completamente ecologica e ipertecnologica con guida autonoma di livello 2 (guida semi-autonoma) capace di abbattere quasi totalmente l'inquinamento acustico e favorire la concentrazione sulla guida.

"Crediamo sia importante offrire ai nostri allievi un servizio che oltre all'apprendimento dei sistemi di guida tradizionale si apra anche a quelli che sono gli scenari futuri", ha detto Lorenzo Brocchi direttore dell'autoscuola sottolineando che "a guadagnarne sono la sicurezza e l'ambiente, un bene davvero di tutti".

Grazie all'uso di una tecnologia avanzatissima, è stato spiegato, l'auto è dotata di una serie di sensori, otto telecamere e radar che permettono una visione a 360 gradi intorno al veicolo, mentre un vero e proprio computer centrale garantisce la guida in totale sicurezza con tempi di reazione di fronte a eventuali pericoli di appena qualche millisecondo contro il secondo necessario a una persona al volante di un'auto tradizionale. Il veicolo, che percorre 500 chilometri con un pieno di energia elettrica da 15-16 euro, è in grado di rientrare autonomamente in carreggiata in caso di distrazione del guidatore e di rallentare davanti alle code.

"Come Comune vogliamo favorire questo tipo di iniziative private che hanno benefici su tutta la città in termini di ecosostenibilità e sviluppo della mobilità elettrica", ha commentato Andrea Corsi, vicesindaco di Siena.