Kia e-Niro è migliore auto elettrica ai Business Car Awards

A Kia e-Niro, il crossover a propulsione 100% elettrica, è stato assegnato il titolo di ''Migliore auto elettrica'' nell'ambito dei Business Car Awards 2019 organizzata in Gran Bretagna dall'omonimo magazine che si rivolge a quasi 20mila decision maker nell'ambito delle flotte aziendali. Nella classifica finale e-Niro ha battuto un qualificato lotto di rivali elettriche: Audi e-tron, Hyundai KonaElectric, Jaguar I-Pace, MG ZS EV e Nissan Leaf.



Commentando il verdetto dei giudici, Stuart Thomas, direttore della flotta di AA (l'automobile association britannica) ha commentato: ''Kia e-Niro combina la capacità di gamma di un'auto elettrica premium con l'accessibilità di un crossover da famiglia ad alte specifiche. Kia rende l'esperienza di proprietà di un'auto elettrica molto semplice e stabilisce un nuovo punto di riferimento''.



Il modello e-Niro non è stato l'unico nella gamma Kia ad ottenere riconoscimenti nell'ambito dei premi di Business Car.



La Ceed, che ha recentemente vinto Car of the Year agli Intelligent Instructor Awards, si è classificata al secondo posto nella categoria Best Car Medium - Medium. Inoltre, Kia Stinger era stata selezionata per il premio Driver's Choice e il modello Stonic è stato anche in lizza per il titolo di Best Compact Suv.



''È bello vedere una tale gamma di modelli Kia riconosciuti nell'ambito dei premi quest'anno - ha dichiarato John Hargreaves, general manager per il settore fleet and remarketing di Kia Motors Uk - Tutti offrono opzioni di flotta uniche per le aziende, sia che si tratti di un'opzione elettrica come l'e-Niro o di un modello focalizzato sul guidatore come Stinger. I veicoli Kia sono continuamente elogiati per la loro affidabilità e convenienza senza compromessi su qualità e stile, motivo per cui sono una scelta perfetta per le flotte aziendali''.