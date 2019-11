Al via SalVE 2019, biennale del veicolo per l'ecologia

Torna a Rimini Ecomondo con l'edizione 2019 del Salone Biennale del Veicolo per l'Ecologia (Sal.VE). La rassegna biennale organizzata da Italian Exhibition Group in partnership con l'Anfia (Associazione nazionale filiera industria automobilistica) animerà i quartieri fieristici per quattro giorni, dal 5 all'8 novembre, proponendo le ultime novità del settore, a cominciare dai nuovi mezzi elettrici destinati alle pulizie delle strade. Dislocata su un'area espositiva di 6.000 mq, la rassegna metterà in mostra l'intera gamma della produzione di veicoli e allestimenti per l'igiene urbana e la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi e liquidi.



Tra le spazzatrici elettriche in passerella tra i padiglioni della Fiera romagnola da segnalare la premiere di eSwingo 200+, l'unica sul mercato con le medesime prestazioni della versione a gasolio, con 10 ore di autonomia di utilizzo per ciclo di ricarica, 200 km di percorrenza, e una drastica diminuzione del rumore e delle vibrazioni. Monta un pacco batterie da 75 kWh con garanzia che copre sino a 5.000 cicli di ricarica. Con una presa rapida a 400 Volt si rifornisce in sole 4 ore. Il mezzo monta un contenitore rifiuti con capacità di 2 metri cubi, identico alla versione Diesel, ha una capacità di aspirazione di 9.150 metri cubi l'ora e una portata utile di 1.500 kg. Sempre per quello che riguarda questo tipo di mezzi, premiere anche per Dulevo D.zero2: totalmente alimentata a batterie, garantisce durante la fase di raccolta una notevole riduzione delle emissioni sonore, fino al 30% rispetto in meno rispetto a quelle delle normali spazzatrici stradali con motore a combustione interna. La Giletta con Bucher Municipal porta ad Ecomondo presenta, in anteprima europea, la nuova gamma di spazzatrici elettriche e con motori endotermici. La CityCat 2020ev abbassa notevolmente gli standard in termini di rumore e abbatte le emissioni senza compromettere la performance: si possono diminuire i costi di gestione fino al 75% e una singola spazzatrice permette di risparmiare fino a 26 ton di CO2 in un anno.



Tra gli altri tipi di veicoli specializzati da segnalare il compattatore laterale con attrezzatura di tipo ibrido CL1-E della AMS che migliora le caratteristiche tecniche del precedente prodotto, sul mercato dal 2011. Il nuovo progetto, più snello e sviluppato del precedente, ottiene notevoli vantaggi in termini di emissioni sonore e, dato che la compattazione viene eseguita durante i trasferimenti, il lavoro svolto viene equamente distribuito per tutta la durata del turno di lavoro riducendo lo stress per l'autotelaio. Per funzionare, l'attrezzatura ibrida si avvale di un generatore elettrico, messo in moto dal motore dell'autotelaio, che fornisce al motore elettrico di movimentazione delle pompe idrauliche dell'attrezzatura l'energia necessaria al suo funzionamento.



Completa il fabbisogno energetico del CL1-E un pacco batterie al litio di ultima generazione.