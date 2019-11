Si corre la Coppa d'Era, gara di regolarità per auto storiche

Si tiene l'1-2 novembre in Toscana, a Casciana Terme, la Coppa d’Era: una gara di regolarità classica per auto storiche inserita nel calendario nazionale ACI-Sport, aperta ad auto antecedenti il 1989, ad equipaggi italiani (tesserati ACI con licenza sportiva ACISport di pilota / navigatore) ed a equipaggi stranieri.

Il percorso di 210 km parte da Casciana Terme, e attraversa - fra gli altri - Volterra, Casole d’Elsa, Pomarance, e Castelfalfi.

La Coppa d’Era è una vera e propria gara, intensa e tecnica, che intende arrivare ad essere titolata come gara di Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche (CIREAS); per tale motivo è stata richiesta ad ACI Sport la presenza in gara di un osservatore ufficiale per verificarne le caratteristiche e la qualità. Una sfida questa che Altitude Eventi, dopo la Corsa di Alcide, la Wine Cup e la Grande Notte, si pone come nuovo capitolo da aprire nel panorama delle sue competizioni.

Una giornata di gara con 76 + 6 (Trofeo Sponsor) Prove a Cronometro, 4 Controlli Orari e 4 Controlli a Timbro, su un percorso di 220 km che si sviluppa maggiormente nel territorio della Val d’Era, (provincia di Pisa), sconfinando però anche nella Val di Cecina e la Val d’Elsa.

L'evento è dedicato soprattutto agli specialisti della regolarità, che non esclude però anche la partecipazione di appassionati che intendono godersi una bella giornata in compagnia, senza fare gara, affacciandosi però in questo mondo di agonismo, mondo affascinante e competitivo.