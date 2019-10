Seat: a Luca de Meo master HC in Business Administration

Il presidente di Seat, Luca de Meo, ha ricevuto il Diploma Master Honoris Causa in Business Administration del CUOA Business School (Centro Universitario di Organizzazione Aziendale) 'come esempio e modello di una managerialità etica, votata all'innovazione, alla cultura d'impresa e alla valorizzazione del talento'. De Meo ha oltre 25 anni di esperienza nel settore automotive, dove ha lavorato per 10 marchi appartenenti a quattro gruppi automobilistici, avendo partecipato al lancio di oltre 50 modelli. Il Presidente di CUOA, Federico Visentin, ha consegnato a Villa Valmarana Morosini, sede della Business School ad Altavilla Vicentina (VC), il riconoscimento che in passato è stato conferito a personalità quali Luca Cordero di Montezemolo, ex-presidente di Ferrari, Patrizia Grieco, Presidente di Enel, Brunello Cucinelli, stilista e imprenditore e Sergio Marchionne, l'ex-amministratore delegato di FCA.



"É un privilegio e un onore ricevere il master Honoris Causa da una delle business School più riconosciute in Italia" ha dichiarato il presidente di SEAT, aggiungendo poi che "l'attitudine è la scintilla che promuove l'innovazione. Ma una sola scintilla non è sufficiente e richiede appoggio istituzionale, un tessuto imprenditoriale connesso e proiettato al futuro e un intorno accademico di alto livello".



Visentin ha spiegato come "nel conferire il master a Luca de Meo, CUOA Business School intende premiare i suoi successi, la qualità e le competenze che caratterizzano la sua elevata capacità manageriale ed i valori umani che l'hanno guidato nella sua carriera" e ha ringraziato de Meo " per il suo impegno nella valorizzazione del talento, per il suo credere nella cultura d'impresa come chiave del successo di ogni business e per l'affermazione di un modello di management efficiente, che rappresenta appieno la cultura, l'eredità e l'imprenditorialità italiana nel mondo".