A Cuba si pagano in dollari anche i componenti per auto

Diverse attività commerciali a Cuba hanno iniziato a vendere i loro prodotti, alcuni finora inesistenti nel mercato nazionale, per i quali i clienti devono pagare in dollari utilizzando carte magnetiche.

Il nuovo sistema è stato descritto ufficialmente come un modo per far entrare, per l'industria nazionale cubana e i programmi sociali, risorse monetarie nel mezzo di una crisi per la quale le autorità dell’Avana accusano gli Stati Uniti.

I media locali hanno affermato che il nuovo metodo di pagamento riguarda 12 esercizi commerciali statali a L'Avana e uno a Santiago de Cuba, a circa 900 chilometri a est della capitale, che saranno poi 77 entro di qualche settimana.

In questi centri sono venduti prodotti come televisori di grande formato, frigoriferi di alta gamma e lavatrici automatiche, fino a motocicli elettrici e componenti per auto.

Il sistema viene utilizzato per accumulare dollari Usa e altre valute come euro, sterline, dollari canadesi, franchi svizzeri, pesos messicani, corone danesi, norvegesi o svedesi e yen giapponesi. Gli acquirenti non pagano direttamente nei negozi, ma utilizzano una carta magnetica ottenuta depositando il loro denaro in un conto presso le banche statali cubane.

La vicepresidente del Banco Metropolitano, Marina Torres, ha dichiarato che da alcuni giorni "circa 10.000 persone hanno già aperto conti di questo tipo, e di questi il 13% ha effettuato depositi in contanti", riporta il sito Cubadebate. Il sistema autorizza inoltre i cittadini ad importare alcuni tipi di merce attraverso società statali. (ANSA).