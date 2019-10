Viadotto E45 Puleto: procura Arezzo firma dissequestro

Il pm di Arezzo Roberto Rossi ha firmato il decreto che autorizza il dissequestro del viadotto Puleto sulla E45. Il viadotto, collocato tra le province di Arezzo e Forlì Cesena, era stato sequestrato a causa delle condizioni di presunta scarsa sicurezza ed era rimasto interamente chiuso per un mese, da metà gennaio a metà febbraio 2019 prima di essere aperto solo ai mezzi leggeri, e un mese fa anche a quelli pesanti pur permanendo il vincolo sulla struttura. L'inchiesta, tutt'ora aperta, vede indagate per omessa manutenzione cinque persone tra funzionari e dirigenti Anas.

Il tratto, giudicato comunque non pericoloso da Claudio Modena, consulente del Gup del tribunale di Arezzo, resta percorribile a due corsie e con il limite di velocità di 40 km orari.