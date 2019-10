McLaren racing e Sparco, partnership prolungata al 2023

McLaren Racing e Sparco hanno annunciato un'estensione della loro partnership che vedrà Sparco fornire abbigliamento da gara per il team fino al 2023. Il rapporto di collaborazione tra Sparco e McLaren è nato nel 1996 e, da allora, l'azienda italiana ha continuato a sviluppare prodotti in linea con le ultime esigenze della Formula 1. Sparco attualmente fornisce a McLaren Racing e ai suoi piloti, Carlos Sainz e Lando Norris, tute, guanti e cinture, frutto di anni d'esperienza, di sviluppo e attenzione costante verso le nuove tecnologie. ''È molto significativo che un partner di vecchia data continui a supportare il nostro team. Sparco ci consente di tenerci aggiornati in merito ai cambiamenti della Formula 1, continuando a sviluppare nuovi e innovativi prodotti'' ha precisato Zak Brown, ceo di McLaren Racing. A fargli eco Claudio Pastoris, ceo di Sparco: ''Siamo orgogliosi di essere partner del team McLaren Racing. Un rapporto che dura ormai da un quarto di secolo è la testimonianza di una partnership ben costruita e sempre efficace. Siamo dunque onorati di continuare questa collaborazione, fornendo prodotti in linea con i più alti livelli di sicurezza e tecnologia richiesti da un team di F1 tanto prestigioso''.