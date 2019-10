La piattaforma Lulop sarà media partner di Motor Bike Expo 2020 per la distribuzione di tutti i materiali multimediali. Specializzata nei settori verticali Auto e Moto, Lulop si occupa di molti temi diversi, che spaziano dalla tecnologia al corporate, dalla nautica al green, dal lifestyle al turismo. Lulop.com ha deciso di 'sposare' ufficialmente l'edizione 2020 di MBE attraverso una partnership che garantirà agli addetti stampa di poter reperire tutti i comunicati ed i contenuti multimediali annessi, in un'unica piattaforma. In questo modo, si viene a creare un canale parallelo al sito ufficiale motorbikeexpo.it, in modo da supportare maggiormente le attività di giornalisti, blogger, influencer. In questo modo sarà più facile recuperare le ultime notizie su MBE, fornire ai giornalisti iscritti alla piattaforma uno speciale recap con tutti gli eventi e recuperare in questo modo le news e i materiali scaricabili in HD direttamente da mail.