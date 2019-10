Da Svizzera in Sicilia per rubare auto in leasing, 3 arresti

Tre persone, uno svizzero, un bulgaro ed un macedone, sono state arrestate dai carabinieri a Macchia di Giarre (Catania) per aver rubato una Mercedes classe A AMG acquistata con un contratto di leasing che il proprietario non poteva più pagare. Indagini sono in corso: ai carabinieri i tre hanno detto di venire dalla Svizzera e di essere stati incaricati dalla società di leasing di procedere al suo recupero.

Oltre che di furto aggravato, sono accusati di porto abusivo di armi da fuoco, possesso ingiustificato di chiavi alterate e porto di oggetti atti ad offendere.

Il proprietario dell'auto, per sopraggiunti problemi di carattere economico, aveva comunicato ufficialmente alla ditta la propria disponibilità alla restituzione dell'autovettura. Ad accorgersi del furto è stata la figlia dell'uomo, che ha avvertito il padre e i carabinieri. L'auto è stata bloccata a Giarre, in Via Finocchiaro Aprile, insieme con un furgone Volkswagen T6. I carabinieri hanno anche sequestrato una pistola Glock 42 calibro 9 con cinque proiettili, tre coltelli a serramanico, quattro mazze, un grimaldello, due strumenti per divaricare gli sportelli delle auto consentendone l'apertura e due cani, uno dei quali di grossa taglia. I cani sono stati affidati al canile comunale; l'autovettura è stata restituita alla vittima del furto. I tre arrestati sono stati rinchiusi nel carcere di Piazza Lanza.