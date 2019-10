A Torino la multa Gtt si paga on line

A Torino anche la multa ricevuta dal trasporto pubblico si paga anche online. Da venerdì 1° novembre sito www.gtt.to.it sarà attiva un'apposita sezione. Per accedere serviranno i dati personali, un indirizzo email, il numero identificativo e l'importo della sanzione, una carta di credito o prepagata del circuito Visa, Mastercard o American Express. Come ricevuta, arriverà un'email di conferma.

Dal 1° novembre, in applicazione di una legge regionale, aumenta la tariffa della multa pagata sul mezzo: passa da 25 a 35 euro.