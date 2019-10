Fiere: il Palacongressi di Bologna sarà griffato 'Volvo'

Il PalaCongressi di Bologna cambia nome e diventa 'Volvo Congress Center'. Non solo: la struttura dal prossimo anno raddoppierà le proprie dimensioni grazie a una nuova struttura multifunzionale di oltre tremila metri quadrati.

La partnership con Volvo è stata presentata oggi e l'obiettivo è trasformare gli spazi in "un hub ideale per eventi aziendali, musicali e di incubatore per nuovi eventi fieristici", sotto il cappello di 'Events Factory': il primo sarà il 14 marzo 2020 con 'Joy for Fashion Lovers'.

"L'accordo con Volvo segna un ulteriore passo in avanti per il nostro processo di innovazione, che siamo certi porterà Bologna, già capitale fieristica riconosciuta a livello mondiale, a esserlo anche nel campo del congressuale", ha sottolineato il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari.

Per il gm di Bologna Congressi, Donato Loria, la nuova denominazione nasce "dalla riscoperta di questa location come punto di riferimento nazionale e internazionale".