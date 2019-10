A24, chiusura Teramo Ovest-Val Vomano

Strada dei Parchi Spa comunica che, a causa di urgenti lavori di manutenzione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di viabilità: dalle ore 22 di martedì 29 ottobre alle ore 6 di mercoledì 30 sarà chiusa al traffico la tratta dell'autostrada A24 tra lo svincolo Teramo Ovest e lo Svincolo Val Vomano, limitatamente al traffico proveniente dalla SS80/Teramo Est e diretto verso L'Aquila/Roma/A25; per il traffico diretto verso L'Aquila/Roma/A25 sarà disposta un'uscita obbligatoria allo svincolo Teramo Ovest potendo utilizzare, come itinerario alternativo, la viabilità esterna all'autostrada per rientrare a Val Vomano; dalle 22 di mercoledì 30 ottobre alle 6 di giovedì 31 sarà chiusa al traffico la tratta autostradale tra lo Svincolo di Val Vomano e lo Svincolo di Teramo Ovest; conseguentemente, per i veicoli provenienti da L'Aquila/A25/Roma e diretti verso Teramo/SS80 sarà disposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Val Vomano/Roseto, potendo proseguire verso Teramo/SS80 sulla viabilità ordinaria.