"La prossima settimana firmerò l'atto per sbloccare il passante di Bologna. Poi ci sarà la conferenza dei servizi così diamo il via libera. Era una delle opere dove era previsto un commissario, non ce ne sarà bisogno. Il commissario serve per opere più complicate, come il Terzo Valico ferroviario a Genova". L'annuncio è del ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, intervenuta alla due giorni sulla democrazia della Fondazione Iniziativa Europa a Stresa.