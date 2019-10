Auto: spettacolo campioni Rally Italia Talent a Como

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - I campioni del Rally Italia Talent targato Suzuki danno spettacolo a Como. Terminata la prima tappa del Rally Trofeo Aci Como dove hanno realizzato tempi davvero interessanti con le Suzuki Swift gommate Toyo, il pugliese Paolo Garzia in coppia la toscana Ilaria Parrini e il veneto Edoardo De Antoni in coppia con il siciliano Giacomo Vercelli sono partiti per la seconda ed impegnativa Tappa con 6 prove speciali che si concluderà stasera nel centro cittadino. La sesta stagione del Grande Fratello dei motori, con lo slogan #rallypertutti, ha fatto registrare il numero record di 9.299 iscritti, tutti desiderosi di mettersi in luce e di guadagnarsi la possibilità di partecipare gratuitamente come piloti o come navigatori a un rally valido per i Campionati o i Trofei titolati ACI Sport.



Numeri questi che confermano l'apprezzamento per questo format, creato da Renzo Magnani nel 2014 per dare a tutti la possibilità di realizzare il sogno di prendere parte a una gara di rally gratuitamente, come Pilota o Navigatore, anche senza alcuna esperienza di gara.



Strategica la partnership con l'Automobile Club d'Italia nella persona del suo Presidente Angelo Sticchi Damiani, che apre a nuovi scenari che vanno nella direzione di coinvolgere sempre più giovani nello sport automobilistico nazionale ed internazionale, con particolare attenzione all'Educazione per la Sicurezza Stradale.



Scopri il Rally che c'è in te. Questo è in due parole Rally Italia Talent, un Format sportivo, dove conta solo ed esclusivamente l'attitudine alla guida sportiva, pensato per offrire a tutti, anche a chi non ha mai corso, l'opportunità di realizzare un sogno: partecipare almeno una volta da pilota o da navigatore ufficiale a un rally. L'obiettivo è individuare nuovi talenti da introdurre nel mondo dell'automobilismo sportivo, per poi accompagnarli nel loro percorso di crescita perché il "sogno" per essere davvero realizzato completamente, dopo il premio iniziale, deve prevedere anche l'opportunità di proseguire con un programma di buon livello in Italia, ma anche e soprattutto all'estero, perché solo così si darà la possibilità a chi merita di dimostrare il proprio talento.



Sono aperte le iscrizioni online in homepage sul sito www.rallyitaliatalent.it per la settima edizione di Aci Rally Italia Talent 2020. (ANSA).