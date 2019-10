Nuovo film di Lupin III, forse l'ultimo per Fiat 500 gialla

Il vasto mondo degli appassionati di Lupin III, il personaggio creato nel 1967 da Kazuhiko Kato (Monkey Punch) e protagonista di tanti 'manga' e film di animazione, sono in apprensione per il futuro della sua Fiat 500 d'epoca che comparirà anche nel prossimo lungometraggio in uscita in Giappone il 6 dicembre.



Da alcune scene, della durata di pochi secondi, che compaiono nel trailer di 'Lupin III: The First", si vede infatti la piccola citycar torinese - fedele compagna del ladro gentiluomo - che viene attaccata da un aereo ed esplode rovinosamente. Il timore è che la 500 gialla, capace di manovre oltre i limiti della fisica, venga rimpiazzata dopo questo episodio della saga (il primo prodotto con animazione 3D) venga sostituito da un altro modello. Lupin III nella sua lunga carriera ha guidato ed utilizzato veicoli d'ogni tipo, dalla monoposto Ferrari 312B di Formula Uno alla Mercedes SSK 1928, dalla Alfa Romeo 2300 Touring 1932 alla prima serie della Jeep. Lo si è visto anche al volante di una Renault 4CV, di una Alpine A110 ma anche di una Saab 96, di una Toyota Crown Eight e di un terzetto di auto britanniche, la Land Rover Series I, la Triumph TR4 e la Jaguar MK2. In particolare la Fiat 500 è stata inserita nella serie tv a partire dalla fine degli Anni '70 su proposta degli autori Yasuo Otsuka e Miyazaki, grandi ammiratori dell'utilitaria italiana, e compare inoltre in quelli che gli appassionati dei manga considerano i due capolavori della saga di Lupin III, cioè 'Il castello di Cagliostro' e 'La cospirazione dei Fuma'. Il lungometraggio 'Lupin III: The First' in versione per il mercato italiano dovrebbe arrivare - come annuncia il trailer della società di distribuzione Anime Factory - nel corso del 2020. Nel 2008, con una vera e propria operazione di product placement, il ladro gentiluomo si è messo al volante di una Fiat 500 C di ultima generazione, così come compare nel film di animazione 'Lupin the IIIrd. Green vs. Red'.