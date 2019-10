Mercedes, Reveal Tour per EQC sbarca a Roma fino a domenica

Da oggi a domenica, il 'Reveal Tour' di EQC, per far conoscere la vettura full electric di Mercedes, arriva a Roma, in piazza della Repubblica. Un lungo road show a zero emissioni che, dopo aver toccato le località più esclusive dell'estate italiana, ha fatto tappa anche a Milano. ''Qui dove un tempo correvano le bighe portiamo un nuovo concetto di mobilità, in linea con le esigenze di una città che dovrà affrontare l'importante sfida di conciliare i valori di una storia millenaria con i cambiamenti necessari per trasformarla in una smart city - ha dichiarato Mirco Scarchilli, responsabile Marketing Communication Experience Mercedes-Benz Italia - In questo processo di trasformazione la mobilità rappresenta un elemento fondamentale, non soltanto attraverso l'integrazione di soluzioni intelligenti come il car sharing, ma anche grazie a automobili come la nostra EQC, o la piccola smart, pronte ad entrare da protagoniste in questo nuovo ecosistema di mobilità''. Con il suo design distintivo ed essenziale, la nuova EQC (408 CV e 760 Nm di coppia) aggiunge nuovi valori alle tradizionali caratteristiche della Stella, come qualità, sicurezza e comfort, introducendo il piacere della guida a zero emissioni con un'autonomia di oltre 400 km.