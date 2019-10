Argotec porta aziende nello spazio per creare nuovi prodotti

Imprese appartenenti a tutti i settori potranno andare nello spazio, sviluppando nuovi prodotti e attività di ricerca che avranno una ricaduta sulla terra. Il progetto Open Space di Argotec, giovane azienda torinese di ingegneria aerospaziale, che sarà presentato venerdì 8 novembre a Milano nella sede di Borsa italiana, ha già cinque partner tra i quali Audi Italia, Reale Mutua ed Élite. Con loro saranno sviluppati nuovi prodotti assicurativi, finanziari e commerciali.

Le aziende che possono essere coinvolte sono tante: sono già 25 le lettere di intenti firmate con gruppi mondiali. Per ogni dollaro speso nello spazio c'è ne sono dai 7 ai 10 che ritornano in applicazioni terrestri, ha detto David Avino, fondatore e ceo di Argotec. I prodotti che potranno esser sviluppati dalle aziende che saliranno a bordo sono tanti: medicinali, food, capi di abbigliamento di materiale idonei, sistemi di illuminazione, soluzioni meccaniche ed elettroniche in grado di funzionare in assenza di gravità.