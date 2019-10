Trasporti: il 30/10 esecutivo Unatras, verso blocco Tir

Camionisti sul piede di guerra per i "tagli lineari dei sussidi sul gasolio" decisi dal Governo. Lo ha annunciato lo scorso 22 ottobre il vicepresidente di Conftrasporto Paolo Uggè e lo conferma la convocazione dell'esecutivo di Unatras, l'unione tra le principali associazioni di autotrasportatori, per il prossimo 30 ottobre.

Una riunione convocata per "per valutare iniziative conseguenti alle misure annunciate dal Governo".

"La sostenibilità è riprodurre il capitale ambientale senza distruggere quello economico - afferma il Pasquale Russo, segretario generale di Unatras - e sulla questione occorre un approccio più razionale ed equilibrato". "Forse non tutti sanno - conclude - che i mezzi pesanti producono solo il 4,6% del totale delle emissioni clima-alteranti, contro il 20,5% della manifattura e il 35% dell'energia, e che negli ultimi 30 anni i Tir in Italia hanno diminuito del 30% le fonti inquinanti, mentre nell'eurozona sono aumentate del 18%".