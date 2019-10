Muner, ecco i primi laureati della Motorvehicle University

Muner, la Motorvehicle University of Emilia-Romagna, ha i suoi primi laureati. Si è concluso infatti il percorso accademico dei due anni di laurea magistrale: 10 studenti dell'indirizzo Advanced Automotive Electronic Engineering e 15 ragazzi che hanno frequentato Advanced Automotive Engineering, saranno protagonisti della prima cerimonia di laurea di questo progetto, fortemente voluto dalla Regione e unico nel panorama italiano e straniero. Le discussioni delle tesi si sono svolte nella giornata di oggi al 'Museo Enzo Ferrari' di Modena. Oltre ai laureandi, ai loro ospiti, ai docenti e ai relatori, erano presenti i referenti delle aziende consociate Muner, cioè Automobili Lamborghini, Dallara, Ducati, Ferrari, Haas F1, Magneti Marelli, Maserati, Pagani e Toro Rosso.



Alla giornata presenti anche il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, l'assessore all'Università, Ricerca e Lavoro, Patrizio Bianchi, il presidente di Muner, Andrea Pontremoli, il rettore dell'Università di Modena e Reggio Emilia, Angelo Oreste Andrisano, e il prorettore dell'Università di Bologna, Enrico Sangiorgi.



Muner, Motorvehicle University of Emilia-Romagna, è un progetto, unico nel panorama italiano e straniero, voluto dalla Regione Emilia-Romagna, che dal 2017 ha sviluppato un raccordo sinergico tra università, enti di ricerca e industria e sostenuto finanziariamente l'Associazione Motorvehicle University of Emilia-Romagna. L'Associazione coinvolge gli atenei sinonimo dialta formazione-Università di Bologna,Università di Ferrara, Università di Modena e Reggio Emilia, Università di Parma- e le case motoristiche che rappresentano il Made in Italy nel mondo e che affondano le radici storiche nel territorio: Automobili Lamborghini, Dallara, Ducati, Ferrari, Haas, Magneti Marelli, Maserati, Pagani e Toro Rosso. Sono 278 gli studenti iscritti ai diversi percorsi e annualità di Muner dalla sua creazione nel 2017. L'obiettivo è attrarre nella regione i migliori studenti universitari formando e inserendo nel mondo del lavoro gli ingegneri di domani, i professionisti che progetteranno veicoli stradali e da competizione, i sistemi di propulsione sostenibili e i sottosistemi per le funzionalità intelligenti e gli impianti di produzione all'insegna dell'Industria 4.0.