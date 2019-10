Modifica centralina tir e inquina di più, scoperto

Per risparmiare gasolio aveva modificato la centralina del motore in modo da non usare un additivo con il quale si abbattono le sostanze inquinanti in uscita dai tubi di scarico: per questo l'autista di un tir è stato multato per oltre duemila euro dalla polizia stradale di Siena che gli ha inoltre ritirato la patente e fermato il mezzo che dovrà essere messo in regola per poter superare una nuova revisione e tornare a circolare. Il camion, che è stato fermato a Monteriggioni (Siena), era anche privo del sigillo al sensore di movimento della scatola nera situata in uscita dal cambio. Il conducente, un 42enne originario della Romania ma residente a Roma e dipendente di una ditta del beneventano, aveva caricato dei rifiuti non pericolosi in provincia di Viterbo per portarli in un centro di raccolta di Padova.