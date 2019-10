"Cresta" su auto usata, arrestato dai carabinieri di Brunico

I carabinieri di Brunico hanno arrestato un uomo di 27 anni che ha provato "fare la cresta" (in maniera illecita) sulla vendita di un auto importata dall'estero. Da quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo ha prima venduto la macchina di grossa cilindrata (un Audi A6) ad un 33enne del posto e poi, trattenendo il certificato di proprietà ed il certificato di omologazione tecnica del veicolo, indispensabili per poter immatricolare l'auto in Italia, ha preteso dall'acquirente una sorta di mancia di 2.000 euro per consegnarglieli. La vittima si è però subito rivolta ai carabinieri di Brunico che, con personale in abiti borghesi, hanno teso una trappola all'estorsore, accompagnando l'acquirente all'appuntamento. I carabinieri sono quindi intervenuti arrestando il 27enne che è stato denunciato per estorsione e messo agli arresti domiciliari.