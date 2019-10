Al via a Padova iscrizioni per la Coppa Milano-Sanremo

Sta per partire il conto alla rovescia che porterà dal 26 al 28 marzo 2020 alla dodicesima edizione della Coppa Milano-Sanremo.



A partire, infatti, dalla rassegna Auto e Moto d'Epoca di Padova (24-27 ottobre) sarà possibile inoltrare l'iscrizione alla manifestazione per auto storiche, rievocazione di una delle gare più antiche al mondo, nata nel 1906. Il percorso si articolerà lungo oltre 700 chilometri, toccando varie città di Lombardia, Piemonte e Liguria. La partecipazione alla corsa sarà anche quest'anno a numero chiuso: saranno ammesse al massimo 100 auto, costruite tra il 1906 e il 1976. Per poter essere iscritte le macchine devono essere munite di passaporto Fiva, o di fiche Fia Heritage, o di omologazione Asi, o fiche Aci Sport, o appartenenti a un registro di marca. Sono numerose le novità previste per questa edizione, a partire dall'incremento del numero di equipaggi. Il percorso sarà più tecnico rispetto agli scorsi anni. Gli equipaggi in lizza potranno confrontarsi su un maggior numero di prove speciali a media, per un totale di oltre novanta. COnfermata tra le partecipanti del gentil sesso l'assegnazione della 'Coppa delle Dame'.



La gara partirà giovedì 26 marzo dall'Autodromo di Monza, dove si disputeranno le verifiche tecniche e sportive, i giri liberi in pista e la parata inaugurale delle vetture. Dopo un passaggio nel centro della città, le vetture passeranno per Milano, dove saranno esposte per tutto il pomeriggio all'interno del Palazzo del Senato. La partenza ufficiale della gara avverrà in serata, dalla sede dell'Aci Milano di Corso Venezia.



Venerdì 27 marzo, la prima giornata intera di guida giungerà, come da tradizione, a Rapallo, dopo aver attraversato le Langhe e aver sostato nei pressi di Alba per il break intermedio. Il 28 marzo la carovana arriverà a Sanremo: gli equipaggi affronteranno le ultime prove speciali in vista del traguardo. I primi concorrenti dovrebbero arrivare alla bandiera a scacchi per metà pomeriggio.



Per garantire alla competizione un'allure internazionale ancora maggiore, la Coppa Milano-Sanremo, dopo l'arrivo nella Città dei Fiori si sposterà a Montecarlo per il gala dinner e la cerimonia finale di premiazione. ''Nata come opportunità - ricordano dall'organizzazione - per pochi facoltosi appassionati, desiderosi di cimentarsi in quella che allora poteva definirsi un'ardimentosa passeggiata verso il mare e i colori primaverili della riviera ligure, la Coppa Milano-Sanremo ha visto correre grandi campioni del volante e illustri personaggi del jet set internazionale quali, ad esempio, il Principe Adalberto di Savoia (vincitore nel 1933), a testimonianza del fatto che l'aspetto agonistico in questa competizione si è da sempre sapientemente mixato in maniera del tutto unica e alquanto originale con l'elegante ed esclusivo fascino di una gara singolare nel suo genere''.