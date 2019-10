Al Mugello finali 'Torneo simulatori Ferrari'

Si svolgeranno domenica nel paddock dell'autodromo del Mugello, dove sono in svolgimento le Finali Mondiali Ferrari dei campionati monomarca del Cavallino, anche le finali del 'Torneo Simulatori Ferrari', le cui selezioni si sono svolte dal 15 luglio al 22 settembre nei Ferrari Store di Milano e Roma dove erano stati allestiti i simulatori che riproducevano fedelmente il tracciato del circuito toscano. Ai due negozi si sono presentati in tantissimi, tutti appassionati del Cavallino Rampante e molti di essi si sono prenotati per diverse sessioni per cercare di migliorarsi nell'arco dei due mesi dell'iniziativa. Adesso i migliori otto piloti, la cui età oscilla fra i 20 e i 30 anni, si sfideranno proprio al Mugello a bordo dei simulatori di guida di una Ferrari di Formula 1 e di una Ferrari 488 GT. Al termine della performance, i più veloci di ogni categoria di monoposto conquisteranno il titolo della prima edizione di miglior pilota virtuale. Gli organizzatori che hanno osservato questi 'fanta-piloti' guidare alla consolle garantiscono che, viste le loro capacità, non sfigurerebbero neanche su una pista vera con una vettura reale. A tutti gli otto partecipanti verranno offerti i premi degli sponsor.