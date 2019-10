A Padova omaggio Seat per i 35 anni della Ibiza

Seat Ibiza compie 35 anni, e il marchio di Barcellona festeggia la ricorrenza portando il suo modello più iconico al Salone Auto e Moto d'Epoca di Padova. Da oggi a domenica, la Fiera di Padova ospita tre versioni di Ibizia che hanno accompagnato generazioni di automobilisti: la compatta Ibiza 1.5 GLX del 1984, la declinazione sportiva Ibiza SXI del 1988 e Ibiza Cupra del 1996, primo modello Cupra della storia, nato per celebrare la prima delle tre vittorie consecutive del marchio al 2-Litre World Rally Championship con Ibiza Kit Car. Seat ha scelto il palcoscenico di Auto e Moto d'Epoca anche per raccontare l'evoluzione del marchio in termini di design, tecnologia e nuove alimentazioni: ecco quindi Ibiza FR, interpretazione odierna degli stilemi alla base della best seller, e la concept Seat el-Born, prima vettura 100% elettrica di Seat, basata sulla pionieristica piattaforma Meb del gruppo Volkswagen. A Padova inoltre il pubblico italiano potrà ammirare per la prima volta Cupra Tavascan, showcar che unisce il Dna Cupra ad alte prestazioni a un'innovativa tecnologia di propulsione e un design sofisticato, emozionale ed espressivo; il nuovo modello si presenta come un vero e proprio manifesto del brand, orientato a sfruttare l'elettrificazione per potenziare raffinatezza ed emozione. Cupra infine porta a Padova anche Cupra Ateca, vettura che ha dato inizio ad un racconto basato su una nuova concezione di sportività.