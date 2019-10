Viaggia con tachigrafo manomesso, denunciato

Un camionista di 47 anni di Potenza è stato denunciato per la rimozione ed omissione dolosa di cautela contro gli infortuni sul lavoro e rischia duemila euro di ammenda e la sospensione della patente di guida fino a 3 mesi.

Una pattuglia della Polstrada di Chieti, in servizio di vigilanza in A14, lo ha fermato mentre viaggiava in direzione sud e accortasi dell'eccessivo stato di stanchezza dell'uomo e di un suo notevole stato di agitazione, ha avviato controlli approfonditi sul cronotachigrafo installato sul mezzo al fine di verificare il rispetto dei tempi di guida e di riposo imposti dalla legge per chi esercita il trasporto professionale. Dai controlli è emerso che nonostante il mezzo al momento dell'alt degli agenti della Polstrada fosse in movimento, la lettura del cronotachigrafo evidenziava che il conducente risultava falsamente a riposo; è stato poi trovato un magnete installato sul sensore del tachigrafo che consentiva al conducente di poter guidare per ore e ore risultando sempre a riposo.